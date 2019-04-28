Сёмин: «Локомотив» будет бороться, а жизнь покажет, получится ли догнать «Зенит»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 26-го тура РПЛ с красноярским «Енисеем».

«Самое важное — три очка. Очень тяжёлая борьба, сложный матч. Почему сложный? Есть ряд причин. В последнее время у нас много замен, но я очень доволен результатом. У нас есть чемпионские амбиции, потому что мы чемпионы. Будем бороться, а жизнь покажет, получится ли догнать «Зенит».

Игнатьев? У него сильное рассечение — накладывали швы на голеностопе. Что касается отсутствия Денисова в стартовом составе — не могу обсуждать игрока с прессой. Могу это делать только внутри команды. У Игоря в последнее время была травма. Если он будет лучше Баринова или Крыховяка, будет играть, другие нюансы меня не интересуют. Но сейчас он болен, у него была ангина.

Крыховяк играет в центре защиты, потому что у нас два центральных защитника травмированы. В целом у нас такие перестроения значительны. По три-четыре человека в обороне у нас выпадают в последнее время.

Акция, связанная с «Игрой престолов»? Не смотрю. Внучка разве что», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.