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Барриос: думаю, у «Зенита» всё получится в Лиге чемпионов

Барриос: думаю, у «Зенита» всё получится в Лиге чемпионов
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от выступлений команды в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Играя в Колумбии, а потом в Аргентине, я мечтал когда-нибудь выйти на поле в матче Лиги чемпионов. И вот я здесь, а у «Зенита» есть шанс попасть в этот турнир. Думаю, в Лиге чемпионов у нас всё получится, как мы мечтаем. Вне зависимости от того, с кем сыграем. Надо только выкладываться на сто процентов, биться в каждом эпизоде», — сказал Барриос, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата».

Вильмар перешёл в «Зенит» в начале февраля 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний хавбек забил 1 гол в 8 матчах.

«Зенит», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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