Рыбусь: «Локомотив» плохо сыграл, но главное, что победили и взяли очки

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).



«С первых минут не играли как в предыдущих матчах. Надо сказать, что сегодня мы плохо сыграли, но главное, что победили и взяли очки. Эту игру надо разобрать, посмотреть, какие ошибки были и готовиться к «Арсеналу», зная, что он ещё лучше, чем «Енисей», против которого нам было сложно сегодня. Будет тяжело.



Делаем всё, чтобы догнать «Зенит». Пока есть шансы, мы будем в это верить. Тренер сборной Польши на матче? Да, он приезжал к нам вчера на базу, общался. Очень приятно, что следит за нами, мы всё время в контакте. Он не попал на нашу лучшую игру, к сожалению. Разговаривали о плане для наших в отборе. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня в сборной», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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