Костюков: «Енисей» настраивался на победу в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Енисея» Михаил Костюков прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).



«Всегда приятно забивать, тем более у меня это первый гол после долгой паузы, восстановился после травмы. К сожалению, не удалось удержать ничью. Помешали индивидуальные ошибки в обороне. Плюс хорошие игроки у соперника, которые могут доставить много неприятностей.



Пока есть математические шансы спастись, надо выходить и играть каждый матч на победу. Мы стараемся, но не всегда это получается. Обыграли «Оренбург», но забрать очки у лидера не получилось. Хотя настраивались победить. «Локомотив» владел преимуществом, они по игре создали больше моментов. Но могли сыграть вничью», — передаёт слова Костюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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