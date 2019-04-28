Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар болельщика

Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар болельщика
Футбол / Франция

Французская федерация футбола может отстранить нападающего «ПСЖ» Неймара как минимум на пять матчей за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, по пенальти — 6:5), сообщает Footmercato.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Неймар забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.

Неймар: молодым игрокам «ПСЖ» нужно больше слушать, чем говорить
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент