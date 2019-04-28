Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар болельщика

Французская федерация футбола может отстранить нападающего «ПСЖ» Неймара как минимум на пять матчей за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, по пенальти — 6:5), сообщает Footmercato.
Поднимаясь после матча по трибунам стадиона Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Ранее Неймар был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Неймар забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.