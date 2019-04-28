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«Сочи» обыграл «Томь» в матче ФНЛ

«Сочи» обыграл «Томь» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» победил «Томь» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Лаша Верулидзе.

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором гола стал Максим Барсов. Перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Никита Каккоев, который реализовал пенальти. На 73-й минуте хозяев вывел вперёд Евгений Песегов, реализовавший 11-метровый. На 83-й минуте преимущество сочинского клуба закрепил Николай Обольский.

«Сочи», набрав 64 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» (57) осталась на 3-м месте.

Также завершились ещё два матча ФНЛ. «Шинник» и «Чертаново» сыграли вничью со счётом 3:3. «Нижний Новгород» обыграл «Сибирь» (1:0).

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
3 : 1
Томь
Томск
1:0 – Барсов – 37, 1:1 – Каккоев – 45+2, 2:1 – Песегов – 73 (пен), 3:1 – Обольский – 83
Удаления: Барсов, 66 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 – Фомин – 13
ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
3 : 3
Чертаново
Москва
0:1 – Колесниченко – 8, 0:2 – Сарвели – 16 (пен), 0:3 – Прудников – 37, 1:3 – Камилов – 56, 2:3 – Низамутдинов – 60 (пен), 3:3 – Шайморданов – 71
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