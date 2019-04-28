«Сочи» обыграл «Томь» в матче ФНЛ

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» победил «Томь» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Лаша Верулидзе.

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором гола стал Максим Барсов. Перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Никита Каккоев, который реализовал пенальти. На 73-й минуте хозяев вывел вперёд Евгений Песегов, реализовавший 11-метровый. На 83-й минуте преимущество сочинского клуба закрепил Николай Обольский.

«Сочи», набрав 64 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» (57) осталась на 3-м месте.

Также завершились ещё два матча ФНЛ. «Шинник» и «Чертаново» сыграли вничью со счётом 3:3. «Нижний Новгород» обыграл «Сибирь» (1:0).