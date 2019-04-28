Т. Азар согласовал контракт с «Боруссией» Д

Бельгийский нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может перейти в «Боруссию» из Дортмунда. Об этом сообщает VTM Nieuws.

По данным источника, футболист договорился об условиях личного контракта с дортмундским клубом. Впрочем, для завершения перехода игрока клубам ещё нужно согласовать условия трансфера.

26-летний Азар перешёл в «Боруссию» М из лондонского «Челси» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором девяти забитых мячей (три — с пенальти), а также отметился девятью результативными передачами.

Напомним, что Торган Азар является родным братом нападающего «Челси» Эдена Азара.