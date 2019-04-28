Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Т. Азар согласовал контракт с «Боруссией» Д

Т. Азар согласовал контракт с «Боруссией» Д
Футбол / Германия

Бельгийский нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может перейти в «Боруссию» из Дортмунда. Об этом сообщает VTM Nieuws.

По данным источника, футболист договорился об условиях личного контракта с дортмундским клубом. Впрочем, для завершения перехода игрока клубам ещё нужно согласовать условия трансфера.

26-летний Азар перешёл в «Боруссию» М из лондонского «Челси» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором девяти забитых мячей (три — с пенальти), а также отметился девятью результативными передачами.

Напомним, что Торган Азар является родным братом нападающего «Челси» Эдена Азара.

«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент