Тренер «Лидса» заставил команду пропустить гол, разгневав своего игрока

В матче 45-го тура английского Чемпионшипа между «Лидсом» и «Астон Виллой» случился невероятный эпизод.

После того как хозяева открыли счёт в игре, забив весьма спорный гол, главный тренер команды Марсело Бьельса заставил своих игроков пропустить мяч в ответ. В итоге футболисты «Лидса» учли наставления аргентинского специалиста, дав сопернику беспрепятственно восстановить равновесие в счёте.

Видео доступно в "твиттере" Soccer AM.

Однако не все в команде Бьельсы оказались довольны решением тренера. Один из его подопечных отметился матерной тирадой в адрес наставника.

Отметим, что сам матч так и завершился со счётом 1:1. В турнирной таблице Чемпионшипа «Лидс» занимает 3-е место, «Астон Вилла» — 5-е.