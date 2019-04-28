Сафонов, Игнатьев, Бекао и Влашич в составах на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на очный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Васин, Набабкин, Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.
Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Её начало — в 19:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Роль резервного судьи исполнит Виталий Мешков.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает 3-е место, имея в активе 44 чока. «Краснодар» набрал на очко меньше и располагается строчкой ниже «армейцев».
«Краснодар» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00