Сафонов, Игнатьев, Бекао и Влашич в составах на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на очный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Васин, Набабкин, Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.

Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Её начало — в 19:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Роль резервного судьи исполнит Виталий Мешков.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает 3-е место, имея в активе 44 чока. «Краснодар» набрал на очко меньше и располагается строчкой ниже «армейцев».