«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Рашфорд, Лукаку и Азар — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на матч 36-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 28 апреля.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Бейи, Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата, Рашфорд, Лукаку



Запасные: Ромеро, Дармиан, Рохо, Перейра, МакТоминай, Марсьяль, Санчес



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Азар, Игуаин



Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Лофтус-Чик, Баркли, Педро, Жиру

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный арбитр — Мартин Аткинсон.