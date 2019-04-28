«Лилль» разгромил «Ним», «Ницца» крупно обыграла «Генгам»

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «Ним» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Лоик Реми с передачи Бубакари Сумаре. На 64-й минуте преимущество хозяев увеличил Жонатан Бамба, которому ассистировал Юссуф Коне. Через несколько минут счёт до крупного довёл Зеки Челик с паса Тьяго Мендеса. В конце встречи ещё два гола в ворота гостей отправили Николя Пепе и Руй Фонте.

«Лилль», набрав 68 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» (46) — на 9-м месте.

Также завершились ещё четыре матча 34-го тура. «Ницца» дома разгромила «Генгам» (3:0), «Амьен» и «Страсбург» сыграли вничью (0:0), «Анже» и «Реймс» не выявили победителя (1:1), «Кан» победил «Дижон» (1:0).