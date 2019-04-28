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«Лилль» разгромил «Ним», «Ницца» крупно обыграла «Генгам»

«Лилль» разгромил «Ним», «Ницца» крупно обыграла «Генгам»
Футбол / Франция

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «Ним» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Лоик Реми с передачи Бубакари Сумаре. На 64-й минуте преимущество хозяев увеличил Жонатан Бамба, которому ассистировал Юссуф Коне. Через несколько минут счёт до крупного довёл Зеки Челик с паса Тьяго Мендеса. В конце встречи ещё два гола в ворота гостей отправили Николя Пепе и Руй Фонте.

«Лилль», набрав 68 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» (46) — на 9-м месте.

Также завершились ещё четыре матча 34-го тура. «Ницца» дома разгромила «Генгам» (3:0), «Амьен» и «Страсбург» сыграли вничью (0:0), «Анже» и «Реймс» не выявили победителя (1:1), «Кан» победил «Дижон» (1:0).

Франция - Лига 1. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лилль
Лилль
5 : 0
Ним
Ним
1:0 – Реми – 51, 2:0 – Бамба – 64, 3:0 – Челик – 70, 4:0 – Пепе – 80, 5:0 – Фонте – 90+2
Франция - Лига 1. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
3 : 0
Генгам
Генгам
1:0 – Аталь – 9, 2:0 – Аталь – 68, 3:0 – Аталь – 73
Франция - Лига 1. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Кан
Кан
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Файр – 67
Франция - Лига 1. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Анже
Анже
1 : 1
Реймс
Реймс
0:1 – Кафаро – 63, 1:1 – Мансо – 71
Франция - Лига 1. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Амьен
Амьен
0 : 0
Страсбург
Страсбург
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