«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Азмуна

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов из Москвы.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун с передачи Юрия Жиркова. На 30-й минуте Азмун увеличил преимущество хозяев, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Артём Дзюба. Через пять минут защитник самарцев Тарас Бурлак отправил мяч в свои ворота, доведя счёт до крупного. На 78-й минуте с поля был удалён форвард гостей Рамиль Шейдаев. В компенсированное время четвёртый гол в ворота «Крыльев» забил Игорь Смольников.

«Зенит», набрав 57 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (27) — на 13-м месте в таблице.