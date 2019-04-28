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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Азмуна

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Азмуна
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов из Москвы.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун с передачи Юрия Жиркова. На 30-й минуте Азмун увеличил преимущество хозяев, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Артём Дзюба. Через пять минут защитник самарцев Тарас Бурлак отправил мяч в свои ворота, доведя счёт до крупного. На 78-й минуте с поля был удалён форвард гостей Рамиль Шейдаев. В компенсированное время четвёртый гол в ворота «Крыльев» забил Игорь Смольников.

«Зенит», набрав 57 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (27) — на 13-м месте в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 – Азмун – 9, 2:0 – Азмун – 30, 3:0 – Бурлак – 35 (автогол), 3:1 – Ткачук – 40, 3:2 – Ткачук – 44, 4:2 – Смольников – 90+1
Удаления: нет – Шейдаев, 78
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