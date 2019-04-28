«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов-2019/20

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:2.

Благодаря этой победе петербургский клуб гарантировал себе попадание в квалификационный турнир Лиги чемпионов следующего сезона. «Зенит» уже точно не опустится ниже третьего места по итогам нынешнего сезона. Занимающие 3-4-е места ЦСКА и «Краснодар» ещё могут обойти петербуржцев, но из-за очного матча не имеют возможности сделать это вместе.

В последний раз «Зенит» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, преодолел групповой раунд, но в 1/8 финала уступил «Бенфике».

«Зенит», набрав 57 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Ахматом». Встреча состоится 4 мая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».