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Азмун догнал Чалова в гонке бомбардиров Премьер-Лиги

Азмун догнал Чалова в гонке бомбардиров Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ

В гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги установилось двоевластие.

После дубля в ворота «Крыльев Советов» в матче 26-го тура форвард «Зенита» Сердар Азмун догнал по количеству забитых мячей в турнире нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. У обоих — по 12 результативных ударов. При этом иранец сыграл 23 матча (1929 минут игрового времени), а россиянин — 25 (2020). Первому в среднем на забитый мяч требуется 160,8 минуты, а второму — 168,3.

На 3-м и 4-м местах в гонке бомбардиров расположились Сильвестр Игбун («Уфа») и Виктор Классон («Краснодар»), забившие по 9 мячей.

Отметим, что Чалов и Классон ещё могут пополнить свой голевой показатель в очном матче 26-го тура, который состоится в Краснодаре.

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Азмуна
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