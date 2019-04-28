Семак: «Зенит» думает только о первом месте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2).

«Хорошее начало матча, много создаём и много забиваем. Но лёгкое начало сыграло плохую службу. Дважды пропустили. Где-то мы недоработали в обороне, уже присутствовала нервозность. Цена момента была очень высока. Если бы раньше забили четвёртый гол, то стало бы попроще. Но, думаю, одержали заслуженную победу.

Перед сезоном стояла задача попадания в зону Лигу чемпионов. Она уже почти выполнена. Но сейчас мы думаем только о первом месте.

Мы подустали во втором тайме. Естественно, наши нападающие уже не так прессинговали. Плюс перестраховывались игроки, боялись оголять тылы из-за контратак гостей. Единственное, что несло угрозу, – подачи с флангов. Крайние защитники «Крыльев Советов» оставались часто одни. Поэтому мы добавили ещё одного защитника, и опасности после фланговых передач стало меньше.



Что касается двух пропущенных мячей, давайте порадуемся, что мы много забиваем. А то, что пропускаем, – это футбол. Мы создали больше моментов и заслуженно победили. Болельщикам интересно смотреть такие матчи, которые держат в напряжении до финального свистка. Пропускать голы никому не нравится. Разберём эти моменты.

Почему выпустил третьим центральным Анюкова, а не Нету или Мамману? Анюков лучше понимает эту позицию. Нету у нас больше играл левого центрального защитника. Анюков более сыгран и лучше взаимодействует с другими защитниками, чем Эммануэль Маммана.

В игре в Грозном если и будет ротация, то только по необходимости. Мы не станет думать о том, что будет через тур.

Почему «Зенит» при мне выступил лучше в РПЛ, чем при Манчини? Это зависит от множества факторов. Оценивать работу тренера, который был до меня, не моё дело", — передаёт слова Семака на послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.