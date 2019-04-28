Божович: «Крылья Советов» провалили начало матча, поэтому и проиграли

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:4).



«Думаю, мы провалили начало игры, поэтому и проиграли. «Зенит» быстро забил два гола, потом третий. Мы были близки к разгрому. Но отыграли два мяча, и, может быть, у нас была надежда что-то сделать. Пытались контролировать мяч, улучшить игру. Где-то повезло, где-то не повезло. У «Зенита» была ещё пара хороших моментов, мы тоже создали два хороших момента. Жаль, что так быстро пропустили и не смогли увидеть, на что мы способны. Увидели только, что «Зенит» может.



Рамиля Шейдаева захлестнули эмоции в родном городе? Думаю, эмоции были у судьи. Зачем его оправдывать? Там драку начал другой игрок», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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