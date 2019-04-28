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Нобоа: самое главное, что «Зенит» выиграл и получил три очка

Нобоа: самое главное, что «Зенит» выиграл и получил три очка
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).

«Чувствую себя хорошо, несмотря на то что давно не играл. Но самое главное, что выиграли и получили три очка.

Хорошо, что у нас было много моментов впереди, могли забить ещё четыре или пять. Но чувствовалось, что команда устала. У нас был тяжёлый график. Но следующая игра через неделю, поэтому можно будет отдохнуть.

Конечно, было волнение. Забей соперник ещё, было бы 3:3. Но я старался помогать партнёрам, подсказывать», – передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

«Зенит», набрав 57 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

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