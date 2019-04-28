Фернандеш опять не пожал руку Сёмину

По окончании матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отказался пожать руку главному тренеру своей команды Юрию Сёмину.

33-летний хавбек «железнодорожников» проигнорировал наставника, когда тот прямо на поле подошёл к нему с протянутой рукой.

Фернандеш не пожал руку Сёмину Фото: Дмитрий Голубович

Фернандеш не пожал руку Сёмину Фото: Дмитрий Голубович

Эпизод зафиксировал фотограф «Чемпионата» Дмитрий Голубович.

На днях генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил способность Сёмина не держать зла. «Нужно отдать должное Палычу. Совершенно уникальный человек, не помнящий зла. Ради результата команды способен обиды не принимать в расчёт. Не обращать внимание на мелкое, личное. Глобальный мужик», — сказал Кикнадзе.

«Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.