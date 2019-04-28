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Шатов: могу сказать, что «Зенит» — чемпион

Шатов: могу сказать, что «Зенит» — чемпион
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).

«Думаю, игра понравилась болельщикам. И нам понравилась, три очка. Осталось четыре игры. Надо обязательно их выигрывать.

Сами создали себе проблемы при 3:0. До этого игра легко давалась, нужно было больше забивать. Хорошо, что в конце матча поймали соперника на контратаке.

Мне и так тяжело, поэтому не было просто войти в матч с замены. Сказываются и травмы, и то, что мало играю. Но стараюсь приносить пользу команде, даже играя 10-30 минут. Буду работать, стараться.

Могу ли я сказать, что «Зенит» чемпион? «Зенит» – чемпион», – передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

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