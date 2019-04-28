Оздоев: пропущенные голы в игре с «Крыльями Советов» будут для «Зенита» уроком

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу со счётом 4:2 в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Начали хорошо, но сказалась наша расслабленность. Получили вообще ненужные голы из ничего. Это такая игра, когда расслабляешься, а затем не можешь снова взвинтить темп. Для нас это будет уроком, осталось четыре тура. Хорошо, что так произошло для нас. Главное, выиграли. Игра была полностью наша, должны были забивать дальше-дальше, но так получилось.

Мы полностью контролировали ситуацию, сами себе привезли. Это будет для нас уроком.

Моя роль на поле в отсутствие Барриоса не изменилась. Мы играли с Нобоа, с ним прекрасно играть. Он игрок высокого уровня, сегодня он делал то, что должен был делать.

Честно, я сам не понял, за что мне дали жёлтую карточку. Я об этом и спросил у арбитра, поскольку ничего не делал и слова не сказал. Не знаю, почему он так решил. А с Равилем Шейдаевым мы друг друга поняли, после игры мы с ним поговорили. Наверное, эмоции зашкаливали во время игры у него, поэтому всё нормально», – передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.