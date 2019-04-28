Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры

«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры
Футбол / Испания

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Победу в игре одержали хозяева со счётом 2:1.

Счёт в матче на 21-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе. На 53-й минуте преимущество хозяев закрепил полузащитник Микель Оярсабаль. Уже под занавес встречи гостям удалось один мяч отыграть. Своё имя на табло вписал их хавбек Самуэль Сайс. В оставшееся время уйти от поражения «Хетафе» так и не смог.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 9-е место с 44 очками в активе. «Хетафе» располагается на 5-м месте. Команда Пепе Бордаласа набрала 55 очков.

Испания - Примера. 35-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 – Жозе – 21 (пен), 2:0 – Оярсабаль – 53, 2:1 – Сайс – 89
«Жирона» прервала серию без побед в Примере, обыграв «Севилью»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент