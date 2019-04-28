«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Победу в игре одержали хозяева со счётом 2:1.

Счёт в матче на 21-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе. На 53-й минуте преимущество хозяев закрепил полузащитник Микель Оярсабаль. Уже под занавес встречи гостям удалось один мяч отыграть. Своё имя на табло вписал их хавбек Самуэль Сайс. В оставшееся время уйти от поражения «Хетафе» так и не смог.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 9-е место с 44 очками в активе. «Хетафе» располагается на 5-м месте. Команда Пепе Бордаласа набрала 55 очков.