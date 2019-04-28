Фанат, которого ударил Неймар, обозвал Буффона грязным идиотом

Болельщик, которого по окончании финального матча Кубка Франции с «Ренном» ударил форвард «ПСЖ» Неймар, сказал несколько оскорбительных слов игрокам парижского клуба, информирует L'Équipe.

На видео, которое предоставило издание, видно, как во время восхождения на трибуны «Стад де Франс», чтобы получить награду финалистам турнира, футболисты проигравшей команды были оскорблены фанатом по имени Эдуард. В частности, голкипера Джанлуиджи Буффона он назвал грязным идиотом, Лейвина Курзава он попросил не пожимать ему руку, а Марко Верратти обозвал расистом. Неймару же болельщик сказал: «Иди учись играть в футбол». После этих слов бразилец не сдержался и ударил его.

Сам фанат позже рассказал: «Я не оскорблял его, я сказал ему, что они выглядели плохо, это игра… Когда прошли Верратти и Буффон, я сказал им: „Вы были плохи, мы ждём “Ренна".