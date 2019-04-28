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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Хуан Мата. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Люк Шоу. В концовке первого тайма равновесие восстановил Маркос Алонсо, добив мяч в ворота после удара Антонио Рюдигера.

«Манчестер Юнайтед», набрав 65 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (68) остался на 4-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Хаддерсфилдом», а «Челси» предстоит домашняя игра с «Уотфордом». Оба матча состоятся 5 мая.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 – Мата – 11, 1:1 – Алонсо – 43
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