«Нюрнберг» сыграл вничью с «Баварией», не реализовав пенальти на 90+1-й минуте

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Грундиг» в Нюрнберге. Итоговый счёт — 1:1.

Первый тайм команды завершили без забитых мячей. Однако уже на 3-й минуте второй половины матча хозяев вывел вперёд бразильский форвард Матеус Перейра. Мюнхенцам удалось отыграться за 15 минут до истечения основного времени встречи. Результативным ударом в составе гостей отметился Серж Гнабри.

На 90+1-й минуте хозяева имели возможность забить второй мяч, однако Тим Лайбольд не реализовал пенальти.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 71 очко. «Нюрнберг» располагается на предпоследнем 17-м месте, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Бавария» дома сыграет с «Ганновером», а «Нюрнберг» отправится в гости к «Вольфсбургу».