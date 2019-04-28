Сёмин: я не подавал руку Фернандешу, просто хлопнул его по плечу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал эпизод с Мануэлом Фернандешем, произошедший после окончания матча 26-го тура чемпионата России с «Енисеем» (2:1). Португальский хавбек, уходя с поля, не пожал руку тренеру.

«Фернандеш не пожал руку? Кому? Я что-то не помню, какие могут быть обиды? Я его хлопнул по плечу и всё, а зачем мне руку пожимать? На чём вы зациклились? Кто кому пожал, мне не нужно, чтобы они пожимали. Я хлопнул ему и всё, сказал ему спасибо, больше ничего. Мне-то зачем пожимать? Почему он не протянул руку? Кому? А я ему и не подавал её. У меня хорошие с ним отношения, замечательные. Фернандеш хороший, иной раз не очень, это жизнь, это работа», — приводит слова Сёмина Sport24.