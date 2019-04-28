Мусаев: стали играть хуже, чем играли в конце прошлого и начале этого года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«У нас тяжёлый период был в последнее время, у нас есть трудности с составом и ещё ряд других, которые хотелось, чтобы остались внутри команды. Как следствие мы стали играть хуже, чем играли в конце прошлого и начале этого года. И та критика, которая была, конечно, была заслуженной. Мы сами переживаем по этому поводу. Работаем и не ищем себе каких-то оправданий, отдаём все силы на тренировках. Сегодня был очень важный матч для нас, и он сложился очень тяжело, потому что соперник достаточно хороший.

В основном все свои действия строили на быстрых атаках. Скажу, что отлично оборонялись. Закрыли те зоны, где ЦСКА наиболее опасен. Действовала уверенно не только линия обороны, но и линия полузащиты и нападения. Потом с каждой минутой свободных зон становилось всё больше для ответных атак, могли забивать третий мяч. Очень доволен сегодня самоотдачей, дисциплиной", — передаёт слова Мусаева на послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Также Мусаев сообщил, что форвард команды Ари сможет сыграть в матче следующего тура с «Ростовом». Тренироваться в общей группе он начнёт с 30 апреля.