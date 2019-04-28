Сарри: «Челси» проводит хороший сезон

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный результат матча 36-го тура чемпионата между его командой и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«У нас была небольшая проблема с дистанциями между игроками. Между нападающими и полузащитниками были слишком большие разрывы. Из-за этого у нас были сложности в отборе. Но в конце первого и во втором тайме мы играли хорошо. В концовке у нас был прекрасный шанс забить, но, к сожалению, он был упущен. Играть с «Манчестер Юнайтед» нелегко.

Самая серьёзная проблема — травма колена у Рюдигера. Есть также проблемы у Виллиана, но у него просто ушиб.

Нам нужно одержать две победы в оставшихся двух матчах. Мы проводим хороший сезон, боремся за место в топ-4, дошли до финала Кубка лиги и сыграем в полуфинале Лиги Европы. У нас ещё две важные цели», — приводит слова Сарри BBC со ссылкой на Sky Sports.