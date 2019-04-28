Бийол: если Марио говорит, что пенальти был, так оно и есть, он честный

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«В чём причина такого результата? Причины нет. У нас были шансы, у них – тоже, но мы не смогли забить. Результат таков, но нам нужно обратить внимание на следующие матчи и постараться преодолеть трудности в них.

Что касается возможного пенальти на Фернандесе, то я не видел момента, но, если Марио говорит, что он был, так оно и есть, потому что Фернандес честен. Я верю ему. Не думаю, что это был самый важный эпизод матча. Мы не смогли реализовать много моментов, так что это не было критическим эпизодом матча. Конечно, это было важным моментом, но нам уже не стоит рассуждать, что результат мог бы быть иным. Да, мог бы быть, но мы не должны обращать на это внимание.

Пока будет возможно, будем надеяться на итоговое второе место в таблице. Посмотрим, как получится", — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.