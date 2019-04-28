Сульшер: никто не будет обвинять де Хеа в потере очков с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не стал винить вратаря Давида де Хеа в ничейном результате матча 36-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Мы чувствовали, что нам нужно выиграть эту игру. Ребята начали фантастически, создавали шансы и открыли счёт. Но во второй половине нам не удалось играть в том же темпе.



Это был хороший матч. Обе команды могли выиграть, но, вероятно, ничья — справедливый результат. Думаю, что соперник больше доволен ничьей. Нам нужно забыть об этом матче и выиграть два следующих.

Должен ли я был оставить де Хеа в запасе? Нет. Давид является прекрасным вратарём, и я уверен в нём. Никто не обвинит его в потере очков с «Челси», — приводит слова Сульшера BBC.