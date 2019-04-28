Д. Уткин — о дебютном голе в РПЛ: я наконец-то забил, у меня всё получилось

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал победу команды в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0), а также свой дебютный гол за основной состав.



«Эмоции переполняли. Я наконец-то забил, у меня всё получилось. Я очень счастлив. Я просто набегал, там была череда отскоков, в какой-то момент мяч отказался у меня под ногой, и я отправил его в сетку.



Физически мне немного тяжело играть, я ещё не привык к такому темпу игры. Главное, что мы в итоге добились положительного результата.



РПЛ и ФНЛ довольно сильно отличаются друг от друга. В РПЛ надо быстрее думать, быстрее бегать, быстрее переключаться, абсолютно всё делать быстро.



Партнёры поздравили с голом в раздевалке. Сказали «с почином». Пока не думал, как отпраздновать. Никакого особенного ритуала не существует. По крайней мере, когда Шапи и Игнатьев забивали первые голы, я ничего такого не помню.



Празднование гола не готовил, всё было спонтанно, я сам не знал, как нужно радоваться. Возможно, ещё не осознал всё до конца», — передаёт слова Уткина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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