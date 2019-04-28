Азар: «Челси» будет играть в Лиге чемпионов

Вингер «Челси» Эден Азар прокомментировал ничейный исход матча 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Челси» должен играть в Лиге чемпионов каждый год. Это один из самых больших клубов в мире, я тоже хочу играть в Лиге чемпионов, и мы будем там играть.

Это хороший день для нас, но могло быть и лучше. Мы приехали сюда, думая о победе. Ничья — не плохой результат для нас, но я думаю, что если бы мы поверили немного больше в себя, мы смогли бы забить ещё один мяч. Теперь у нас осталось две игры, мы попытаемся попасть в четвёрку лучших.

Мы плохо начали матч, но сегодня мы хорошо отреагировали на сложности и забили свой гол. Я не помню ни одного момента в исполнении соперника во втором тайме. Мы просто провели хороший матч. Игра была тяжёлой, в хорошем смысле. Игры между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» всегда трудны", — цитирует Азара Goal.