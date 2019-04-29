«Краснодар» показал свою раздевалку после победы над ЦСКА

В центральном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал ЦСКА.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка «быкам» принесли результативные удары Даниила Уткина и Дмитрия Стоцкого. Результативные передачи им соответственно отдавали Иван Игнатьев и Вандерсон. По окончании игры YouTube-канал «Краснодара» представил видео из раздевалки команды.

Видео доступно в YouTube-канале «Краснодара».

Победа позволила «Краснодару» обойти ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и подняться на третье место, которое даёт право принять участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. В активе команды Мурада Мусаева 46 очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в гостях.