Агуэро вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории АПЛ

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился забитым мячом в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:0).

Этот гол стал для Агуэро 163-м в его карьере в английской Премьер-лиге. Благодаря этому аргентинец вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, догнав бывшего нападающего «Ливерпуля», «Лидса» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера.

Ближайшими конкурентами Агуэро являются Тьерри Анри (175) и Фрэнк Лэмпард (177). Лучшим бомбардиром в истории АПЛ является Алан Ширер (260).

Всего в нынешнем сезоне 30-летний Агуэро провёл 44 матча во всех турнирах, в которых стал автором 31 гола, а также отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.