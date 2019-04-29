Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 8 баллов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив мяч в ворота «Леванте», увеличил отрыв от Килиана Мбаппе («ПСЖ») в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. Француз не имел возможности увеличить свой бомбардирский показатель, так как в субботу, 27 апреля, его команда играла финальный матч Кубка Франции с «Ренном».

Вот как выглядит топ-11 претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона»): 34 гола (x2,0) / 68 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 30 голов (x2,0) / 60 очков

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 23 гола (x2,0) / 46 очков

4-11. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 28 голов (x1,5) / 42 очка

4-11. Люк де Йонг (ПСВ): 28 голов (x1,5) / 42 очка

4-11. Луис Суарес («Барселона»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

4-11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

4-11. Роберт Левандовски («Бавария»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

4-11. Карим Бензема («Реал»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

4-11. Дуван Сапата («Аталанта»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

4-11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.