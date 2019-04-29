Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

В борьбе за эту награду Стерлинг опередил защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, полузащитника «Борнмута» Дэвида Брукса, полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, партнёра по команде Бернарду Силву, а также форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.