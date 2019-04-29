Ван Дейк — лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Об этом сообщает «твиттер» организации.

В борьбе за награду 28-летний нидерландец опередил конкурентов — Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все — «Манчестер Сити»), Эдена Азара («Челси») и одноклубника Садио Мане.

Участие в голосовании на определение лучшего игрока сезона принимали все футболисты АПЛ. В прошлом году лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии PFA был признан партнёр ван Дейка по клубу — Мохамед Салах.

В текущем сезоне на клубном уровне ван Дейк принял участие в 45 матчах, отметился 5 результативными ударами и 4 голевыми передачами.