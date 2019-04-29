Силлессен анонсировал свой уход из «Барселоны»

Голландский вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен заявил о возможном уходе из каталонского клуба в летнее трансферное окно.

«Когда сезон завершится, я отправлюсь в отпуск. Надеюсь, затем у меня появится новый клуб, в котором я буду играть. Я просто хочу снова играть в футбол», — рассказал Силлессен в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов продать голкипера за € 30 млн. В качестве возможной замены голландцу «Барселона» рассматривает трёх вратарей: Андре Онану («Аякс»), Коэна Кастельса («Вольфсбург») и Пау Лопеса («Бетис»).

29-летний Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса» за € 13 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за каталонский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с «Барселоной» действителен до 2021 года.