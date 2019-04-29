Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евсеев: «Уфе» в матче с «Уралом» было некуда отступать

Евсеев: «Уфе» в матче с «Уралом» было некуда отступать
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Соперник забил первый мяч, но мы рук не опустили. После пропущенного мяча поменяли схему и добились положительного результата. Третья игра за восемь дней, соперник до этого взял шесть очков, мы — одно. Нам отступать некуда было. В какой-то степени помогло удаление, но и до этого мы имели моменты, играли обоюдоостро.

Можно сказать, что нам больше повезло, но везёт, наверное, тем, кто хочет. Мы не хотим оказываться в той ситуации, в которой сейчас оказались, хотим вылезти из этого и прикладываем для этого усилия. Что-то получается, что-то — нет», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Уфа» набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте.

Быстров: «Урал» ничего не предпринял, чтобы переломить ход матча с «Уфой»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент