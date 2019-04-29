«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании впервые за 22 года

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Реал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Единственный гол был забит на 23-й минуте. Автором гола стал Адриан Эмбарба, который реализовал 11-метровый.

Таким образом, «Реал» впервые с февраля 1997 года проиграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата. Тогда «сливочные» уступили в гостях со счетом 0:1. С тех пор команды сыграли друг с другом 19 матчей в Примере, в которых 18 раз побеждал «Реал», ещё одна встреча закончилась ничьей.

«Райо Вальекано», набрав 31 очко, ушёл с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-е. «Реал» (65) остался на 3-м месте, отставая от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 5 мая.