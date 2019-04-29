Сарри: очень доволен Азаром, но я хочу уважать его решение касательно будущего

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 36-го тура чемпионата с «Манчестер Юнайтед» (1:1) поделился мыслями о будущем Эдена Азара.

«Я действительно очень доволен Азаром. Он играет очень здорово и борется на поле. Как я говорил на каждой пресс-конференции, я хочу уважать его решение касательно будущего», – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Азар может перейти в мадридский «Реал» за € 120 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги (в 31 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отдал 13 результативных передач.

«Челси», набрав 68 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре «Челси» предстоит домашняя игра с «Уотфордом». Матч состоится 5 мая.