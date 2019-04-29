Видеообзор матча, позволившего «Бенфике» выйти на первое место в чемпионате

В матче 31-го тура чемпионата Португалии «Брага» уступила «Бенфике» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага».

Счёт был открыт на 35-й минуте. Автором гола стал Уилсон Эдуарду, реализовавший пенальти. На 59-й минуте равновесие восстановил Пицци, который также точно пробил с 11-метровой отметки. Через шесть минут Пицци вывел «Бенфику» вперёд, ещё раз забив с пенальти. На 69-й минуте третий гол в ворот «Браги» забил Рубен Диаш с передачи Пицци. Окончательный счёт на 90-й минуте установил Рафаэл Силва.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Бенфика», набрав 78 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примейры, опередив «Порту» на два очка. «Брага» (64) — на 4-м месте.

В следующем туре «Бенфика» дома сыграет с «Портимоненсе», а «Браге» предстоит выездная игра с «Маритиму». Оба матча состоятся 4 мая.