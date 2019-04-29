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Тренер «Райо Вальекано» — о победе над «Реалом»: теперь могу спокойно умереть

Тренер «Райо Вальекано» — о победе над «Реалом»: теперь могу спокойно умереть
Футбол / Испания

Главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско Хемес прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура Примеры.

«Мы провели выдающийся матч с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что тот факт, что у «Реал» сейчас нет мотивации, как-то преуменьшает наши заслуги. Объятий на сегодня достаточно. Мы хорошо сыграли в защите, действовали выше наших возможностей.

До этого никогда в жизни не обыгрывали «Реал». Теперь могу спокойно умереть, ведь мы это сделали», — приводит официальный «твиттер» клуба слова Хемеса.

«Райо Вальекано», набрав 31 очко, ушёл с последнего места в турнирной таблице, поднявшись на 19-е. «Реал» (65) остался на 3-м месте, отставая от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.

«Реал» уступил «Райо Вальекано», потерпев 10-е поражение в Примере
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