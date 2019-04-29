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Гаттузо – о поражении «Милана»: мы позорим клуб

Гаттузо – о поражении «Милана»: мы позорим клуб
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Торино» (0:2) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

«Думаю, произошёл несчастный случай. Команда играла с задором. Дела идут не так, как мы хотим, у нас есть проблемы. «Торино» вынудил нас действовать плохо, но моменты были.

Я не могу пойти на пресс-конференцию и сказать, что команда выглядит хорошо, если она даже не реагирует на тренировках. Не могу лгать или выдумывать то, чего не видел. Получаем меньше удовольствия от игры, чем два месяца назад. Мы не сообразительны, слишком много думаем, и это лишает энтузиазма. Вот почему я говорю, что не могу попасть в головы игроков.

Я привязан к результатам, несу ответственность. Мы позорим клуб», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.

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