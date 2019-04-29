Луческу извинился за слова о Лобановском

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу извинился за свои слова о Валерии Лобановском. Ранее он заявил, что был удивлён месту, которое Лобановскому отвёл французский журнал France Football в списке лучших тренеров в истории. Украинский специалист занял в этом списке шестое место, а Луческу авторы поставили на 41-ю строчку.

«Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему. «Динамо» тех времён было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах.

Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины», — цитирует Луческу Football.ua.