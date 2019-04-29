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Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной Китая

Каннаваро объявил об уходе с поста наставника сборной Китая
Футбол / Прочие турниры

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в социальной сети объявил о том, что решил уйти с поста главного тренера сборной Китая. При нём китайская команда сыграла два матча, в которых проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.

45-летний специалист объяснил своё решение тем, что ему нужно сосредоточиться на своей семье и своей работе в качестве главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».

«При моём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю нужным объявить о своем решении отказаться от должности тренера сборной», — написал Каннаваро на Weibo.

На этой должности Каннаваро сменил соотечественника Марчело Липпи, который ушёл в отставку с поста главного тренера сборной после неудачного выступления на Кубке Азии в январе 2019 года.

Каннаваро возглавил сборную Китая, он также продолжит работу с «Гуанчжоу»
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