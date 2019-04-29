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Кутроне: всё идёт плохо, но игроки «Милана» не могут перестать верить

Кутроне: всё идёт плохо, но игроки «Милана» не могут перестать верить
Футбол / Италия

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне поделился впечатлениями от матча 34-го тура итальянской Серии А с «Торино». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

«Кажется, что всё идёт плохо, что каждый момент идет против нас, но мы не можем перестать верить. Всё было бы бесполезно, если бы мы перестали верить. Каждый должен дать что-то большее, чтобы мы могли добиться большего в следующих матчах. От начала до конца мы все должны дать больше», — цитирует форварда Sky Sport Italia.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Торино» сравнялся с «Миланом» по количеству очков — у обоих по 56. Однако по дополнительным показателям туринский клуб оказался выше своего сегодняшнего соперника — на 5-м месте.

«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А
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