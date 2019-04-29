Мата: кажется, никто не хочет занимать 3-е и 4-е места в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничейный результат в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Мы разочарованы, безусловно, хотели победить, расстроены после хорошего первого тайма. Так мы и должны начинать каждый матч, особенно дома. Мы создали сопернику проблемы и очень хорошо играли.

Кажется, что никто не хочет занимать третье и четвёртое места. Все испытывают проблемы. Нужно набрать шесть очков, но больше от нас ничего не зависит», – цитирует Мату BBC.

«Манчестер Юнайтед», набрав 65 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Хаддерсфилдом». Матч состоится 5 мая.