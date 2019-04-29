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Бейи выбыл до конца сезона из-за травмы

Бейи выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол / Англия

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи получил травму колена в прошедшем матче Премьер-лиги с «Челси» и был заменён на 71-й минуте. Как сообщает официальный сайт английского клуба, сегодня, 29 апреля, Бейи пройдёт МРТ, однако в нынешнем сезоне он уже точно не сыграет.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги (в 8 — в основном составе) и не отметился результативными действиями.

Также повреждение получил нападающий Маркус Рашфорд, который ушёл с поля на 65-й минуте из-за травмы плеча. В настоящее время участие форварда в следующей игре чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом» под вопросом.

Календарь матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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