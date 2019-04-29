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Буяльский: Мораес продался, ему в киевском «Динамо» также предлагали контракт

Буяльский: Мораес продался, ему в киевском «Динамо» также предлагали контракт
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о конфликте с форвардом «Шахтёра» Жуниором Мораесом после матча 25-го тура чемпионата Украины. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. Инцидент произошёл, когда футболисты находились в подтрибунном помещении.

«Я его не называл изначально никак. Я шёл по ступенькам, а он с ребёнком на руках. Он раз мне сказал, не буду говорить что, я промолчал, второй раз сказал, тогда я обернулся и сказал всё, что думаю, не скрывая. Сказал ли ему, что он продался? Да. А что, нет? Это моё личное мнение. Ему в «Динамо» также предлагали контракт, если я не ошибаюсь. Человек в лицо говорит одно, а потом делает другое», – сказал Буяльский в эфире передачи «Профутбол».

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