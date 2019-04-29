«Милан» рассматривает кандидатуру Сарри

«Милан» включил главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в свой шорт-лист кандидатов на замену нынешнему наставнику Дженнаро Гаттузо.

Ранее в СМИ сообщалось, что если по итогам нынешнего сезона «Челси» не выйдет в Лигу чемпионов, то итальянский специалист, скорее всего, будет уволен.

Как сообщает Evening Standard, Сарри также интересен «Роме», но приоритетной целью для римского клуба является бывший рулевой «Челси» Антонио Конте. При этом «Милан» не прочь видеть Сарри на своём тренерском мостике, потому как неудачный сезон снова заставляет руководство клуба задуматься о смене тренера.



После 34 туров подопечные Гаттузо занимают в турнирной таблице чемпионата Италии шестое место, отставая от четвёртой позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на два очка.